Era Penny in Dirty Dancing: oggi ha 63 anni, capelli bianchi e cortissimi [FOTO] (Di lunedì 6 luglio 2020) Ricordate la bellissima e malinconica Penny Johnson in Dirty Dancing? Era il 1987 e Cynthia Rhodes, attrice, ballerina e cantante di grande talento, ha vestito e soprattutto danzato magnificamente nei panni di un personaggio indimenticabile. Ma come è diventata oggi e cosa fa, a distanza di così tanti dall’enorme successo del film cult? Una grinta feroce, un’eleganza impareggiabile, una bellezza da togliere il fiato e uno sguardo spento dalla malinconia e dal disincanto. Non serve essere Frances “Baby” Houseman per segnare la storia con un gran personaggio. In fondo l’immagine di Penny seduta a terra accanto ai frigoriferi, impaurita nel suo splendido abito di paillettes rosa, fragile e crudele, è rimasta nella storia di Dirty Dancing. Così come i suoi passi a due con Johnny Castle: lei e Patrick Swayze volavano sulla pista dei ... Leggi su velvetgossip

mariavenera2 : RT @rickshady: @davidepollak2 @NinaRicci_us @AdryWebber E poi Ray Charles era un GRANDISSIMO! Fosse stato per i DEM, non avrebbe guadagnato… - rickshady : @davidepollak2 @NinaRicci_us @AdryWebber E poi Ray Charles era un GRANDISSIMO! Fosse stato per i DEM, non avrebbe g… - legendofginia : Bello eh City of Angels ma secondo me non c'era bisogno che fosse uno spin-off di Penny Dreadful. Voglio dire, chia… - Libridinosa : Auguri a Louise Penny, 01 Luglio 1958,Toronto La creatura nella foto era potente, minacciosa, ma emanava anche un… - delenashalf : no dai raga però penny era bellinaaa #TheVampireDiaries #tvdla5 -