Era Matilda sei mitica! Oggi ha 33 anni, è bellissima e fa… [FOTO] (Di lunedì 6 luglio 2020) Come dimenticare la bimba protagonista del film Matilda sei mitica!, una carica di energia e monellerie? Il film, che viene riproposto di continuo in televisione, è un vero e proprio successo, che ha segnato le generazioni e continua a destare stupore nel pubblico. Le avventure della piccola bimba, infatti, non hanno mai smesso di affascinare i telespettatori, che si chiedono che fine abbia fatto Oggi la famosa attrice ai tempi un piccolo prodigio. Oggi Mara Elizabeth Wilson ha 33 anni, e non è più la bambina del film. Curiosi di vedere come è diventata? Era Matilda nel celebre telefilm: Oggi ha già 33 anni Il visino di Mara Elizabeth Wilson è iconico degli anni Novanta, e in particolare rappresenta un film che ha segnato molte generazioni, ovvero Matilda sei mitica!. La piccola attrice aveva preso parte anche ad ... Leggi su velvetgossip

