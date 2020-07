Era Hanna la ragazza della bomba in Grey’s Anatomy: oggi a 40 anni star del cinema, ha fatto la famiglia Addams [FOTO] (Di lunedì 6 luglio 2020) E’ la seconda stagione di Grey’s Anatomy e Meredith, in un giorno qualunque, avverte un presagio di morte. Derek vuole tornare con Addison e per la Grey il Seattle Grace non è più un porto sicuro. Convinta da Cristina, però, Meredith decide di andare a lavoro. Il clima è teso in ospedale e lo diventa ancora di più quando, in sella a una barella, arriva una giovanissima paramedico con le mani, letteralmente, all’interno di un paziente. Quello stesso giorno Miranda Bailey entra in travaglio e sta per dare alla luce il piccolo Tucker. Ma al Seattle Grace nulla fila mai per il verso giusto: Hanna, il paramedico, sta tenendo ferma una bomba inesplosa; il marito della Bailey ha avuto un incidente stradale e viene operato da Sheperd. Burke e Meredith, nel frattempo, dopo il confronto con gli artificieri, decidono di tirare fuori ... Leggi su velvetgossip

camilizerpuppy : Es una diosa pero era igual como hanna de arruinar las cosas jajsjjdjsjs - Andromedableah : Mi sono accorta che sono tanti i personaggi che mi piacciono Se votate Hanna e la fate salire su vedete Ma Jonas… - SetticasGaetano : @Andromedableah Mi manca l'ultima puntata e la vedrò domani, ANSIA ???? Hanna era davvero tremenda ma non mi aspettav… - italianbabcia : @Andromedableah Bene io ancora no. Però lo spoiler era che Jonas ammazza Hanna o una cosa del genere - Andromedableah : SPOILER E quella collana era di Hanna non ce lo dimentichiamo -

Ultime Notizie dalla rete : Era Hanna Hanna 2, parla David Farr: “Nella stagione 2, Hanna sta decidendo chi è” Movieplayer.it L'ideatore di The Night Manager David Farr adatta il romanzo I figli dell'invasione per Sky

Dallo stesso libro è stato tratto il film di culto Il villaggio dei dannati. David Farr, lo sceneggiatore dietro la miniserie vincitrice di due Emmy e tre Golden Globe The Night Manager, nonché l'idea ...

Hanna 2, parla David Farr: “Nella stagione 2, Hanna sta decidendo chi è”

David Farr: Non c'è dubbio che ci sia stato un grosso cambiamento dall'inizio di questo secolo e penso che il film Hanna, che ho scritto, sia stato un precursore in questa tendenza. Penso che ci siano ...

Dallo stesso libro è stato tratto il film di culto Il villaggio dei dannati. David Farr, lo sceneggiatore dietro la miniserie vincitrice di due Emmy e tre Golden Globe The Night Manager, nonché l'idea ...David Farr: Non c'è dubbio che ci sia stato un grosso cambiamento dall'inizio di questo secolo e penso che il film Hanna, che ho scritto, sia stato un precursore in questa tendenza. Penso che ci siano ...