Era Ezio ne I Cesaroni: oggi a 57 anni è diventato così, barba lunga e… [FOTO] (Di lunedì 6 luglio 2020) Grande amico di Giulio e Cesare, Ezio è uno dei pilastri de I Cesaroni. La fortunatissima serie televisiva targata Mediaset ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori e a renderla così piacevole è stata anche la presenza, l’interpretazione superba, di Max Tortora nei panni di Ezio Masetti. Ezio ha un’officina, ma è un po’ svogliato e goffo; per questo trascorre larga parte delle proprie giornate nella bottiglieria Cesaroni. Ha una moglie, Stefania, che ama molto, alla quale, però, fa sempre vivere avventure particolari. Ama moltissimo anche il figlio Walter e per lui farebbe qualsiasi cosa. Ezio non è presente nell’ultima stagione; la narrazione del suo personaggio di interrompe quando sceglie di trasferirsi in Brasile, da solo, e cambiare vita. Perché Max Tortora ha lasciato i Cesaroni In ... Leggi su velvetgossip

FIWReylo : @Flavialikestod1 questo 2020 ci ha portato via due geni. già la morte di Ezio era stato un colpo durissimo, ma ques… - giada94s : Questo 2020 si era già portato via Ezio Bosso, oggi ha preteso anche #EnnioMorricone ?? - romeomoretti77 : @Striscia sono tanti anni che vi aspetto come vi ho detto tutto che vi facevano la voce facendomi credere Ezio ed E… - WSeminara : @EzioGreggio Ezio ma secondo te c’era il rigore? ?? - La7tv : #AscoltaLa7 Speciale #Atlantide La testimonianza di Ezio Mauro che andò a #Chernobyl dopo il disastro quando, tracc… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Ezio «Ezio Bosso riusciva a farti ascoltare cosa sentiva Beethoven» Il ricordo dei suoi musicisti L'Espresso Era Ezio ne I Cesaroni: oggi a 57 anni è diventato così, barba lunga e… [FOTO]

Grande amico di Giulio e Cesare, Ezio è uno dei pilastri de I Cesaroni. La fortunatissima serie televisiva targata Mediaset ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori e a renderla ...

RepIdee 2020: piazza Maggiore già piena. Viaggio dietro le quinte del "Festival ibrido"

A due giorni dal via esaurite le prenotazioni per gli appuntamenti dal vivo. Prime anticipazioni della parte digitale del festival: tanti gli appuntamenti video che si stanno montando: dai contributi ...

Grande amico di Giulio e Cesare, Ezio è uno dei pilastri de I Cesaroni. La fortunatissima serie televisiva targata Mediaset ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori e a renderla ...A due giorni dal via esaurite le prenotazioni per gli appuntamenti dal vivo. Prime anticipazioni della parte digitale del festival: tanti gli appuntamenti video che si stanno montando: dai contributi ...