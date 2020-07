Era Dorota in Gossip Girl: oggi a 41 anni è diventata… [FOTO] (Di lunedì 6 luglio 2020) Nata a Varsavia nel 1978, Zuzanna Szadkowski ha interpretato per anni Dorota, la domestica di Blair Waldorf in Gossip Girl. La sua interpretazione è stata particolarmente apprezzata dai fan della serie. Dopo la fine di Gossip Girl, Zuzanna si è dedicata completamente al teatro. Era Dorota in Gossip Girl: oggi a 41 anni All’eta di tre anni, Zuzanna Szadkowski si è trasferita da Varsavia a New York, dove ha frequentato la R. Nelson Snider High School di Fort Wayne, il Barnard College di New York e l’Università di Harvard, dove ha ottenuto un master in recitazione dall’Institute for Advanced Theater Training. Nel 2010 ha aperto una scuola di recitazione con Sam Weisman, il Sam Weisman Studio, a New York. Nel 2006 ha esordito come attrice in un episodio della quinta stagione di Law & Order: Criminal Intent. L’abbiamp poi ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Era Dorota Il Consiglio comunale approva i Rendiconti 2019 dell'Istituzione Scuola e del Comune di Ferrara CronacaComune Era Dorota in Gossip Girl: oggi a 41 anni è diventata… [FOTO]

Nata a Varsavia nel 1978, Zuzanna Szadkowski ha interpretato per anni Dorota, la domestica di Blair Waldorf in Gossip Girl. La sua interpretazione è stata particolarmente apprezzata dai fan della seri ...

Nata a Varsavia nel 1978, Zuzanna Szadkowski ha interpretato per anni Dorota, la domestica di Blair Waldorf in Gossip Girl. La sua interpretazione è stata particolarmente apprezzata dai fan della seri ...