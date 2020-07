Ennio Morricone, un legame con il cinema che diventa rivoluzione (Di lunedì 6 luglio 2020) Dialogava con le immagini. E le immagini dialogavano con lui. Ennio Morricone è morto a 91 anni, ma il suo “stile”, il suo approccio alla colonna sonora, il suo “paradigma” compositivo per il cinema rimarrà leggendario, insostituibile, unico. Abbiamo già parlato della “trilogia del dollaro” con Sergio Leone che lo lanciò a livello di successo commerciale. Abbiamo affrontato tutta la carriera di un maestro vero e proprio dalla cultura classica e poi dall’approccio compositivo sperimentale. Solo che quando Morricone incontra il cinema – Il Federale di Luciano Salce 1961 – vuoi per caso o vuoi per ostinazione, vuoi per bisogno alimentare vuoi per guizzo talentuoso, il legame con la settima arte diventa una costante così invasiva senza eguali nel mondo. Solo per capirci: quando si intensificano le ... Leggi su ilfattoquotidiano

