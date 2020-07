Ennio Morricone si è scritto il necrologio da solo: “Sono morto” (Di lunedì 6 luglio 2020) Il grande compositore scomparso oggi aveva già scritto l’addio affidandolo a un suo amico avvocato. Domani sarà su tutti i giornali Ennio Morricone aveva fatto tutto da sé. Dopo aver scritto tanta bella musica, soprattutto per il cinema, e portato emozioni in tutto il mondo, il grande compositore aveva scritto anche il suo necrologio. Aveva affidato lo scritto a Giorgio Assumma, suo amico e legale. “Io Ennio Morricone, sono morto. Lo annuncio a tutti i miei amici che mi sono stati sempre vicino…” Così comincia l’addio che il maestro ha voluto lasciare a futura memoria. E così sarà pubblicato domani su tutti i giornali. Un saluto particolare è per “Peppuccio e Roberta”. Il maestro spiega anche perché ha scelto che i funerali avvengano con modalità privata. ... Leggi su bloglive

