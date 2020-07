Ennio Morricone, quella volta che si arrabbiò contro le istituzioni. «Ci danno solo 1.000 euro per organizzare un Festival. Che scandalo» (Di lunedì 6 luglio 2020) Ennio Morricone, umile nella sua grandezza, ma consapevole che nessuno concede nulla, neanche ai talenti geniali. Quel nessuno, per il maestro scomparso nella notte al Campus Biomedico di Roma, era... Leggi su leggo

