Ennio Morricone, polemica per il Washington Post che lo ricorda per il suo "ah-ee-ah-ee-ah" (Di lunedì 6 luglio 2020) Scatena le polemiche il titolo scelto dal Washington Post che ricorda Ennio Morricone per le musiche de Il buono, il brutto, il cattivo definendole "ah-ee-ah-ee-ah". Il titolo scelto dalla commemorazione del Washington Post per la morte di Ennio Morricone ha scatenato un'accesa polemica tra gli estimatori del musicista premio Oscar visto che la colonna sonora del western Il buono, il brutto, il cattivo viene descritta come "ah-ee-ah-ee-ah". A poche ore dalla morte di Ennio Morricone i social si riempiono del ricordo dell'artista e i media di tutto il mondo ricordano le opere immortali del compositore di musiche per film che ha lavorato con Pasolini, Tornatore, Leone, Bertolucci, Argento, Brian De Palma e Quentin Tarantino. Tra le composizioni più celebri impresse nella mente del pubblico ci ... Leggi su movieplayer

ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - mubi : Ennio Morricone (1928 — 2020) - Agenzia_Ansa : Addio a Ennio Morricone. Il compositore è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta.… - sigi91 : RT @rtl1025: 'A mia moglie Maria il più doloroso addio'. #EnnioMorricone lo sottolinea in un composto e struggente necrologio che si è volu… - Federica2151 : Cinema Paradiso Scena Finale Musiche Ennio Morricone R.I.P. -