Ennio Morricone non parlava inglese e componeva da Roma. Il ricordo del New York Times (Di lunedì 6 luglio 2020) ‘Ennio Morricone, autore influente di musica per il cinema moderno, muore a 91 anni’. È il titolo che il New York Times dedica alla scomparsa del maestro e direttore di orchestra, morto in una clinica Romana. Morricone, scrive il quotidiano americano, è stato autore di suggestive colonne sonore per numerosi film ‘Spaghetti western’ e circa 500 pellicole che lo hanno reso lo hanno reso uno dei compositori di musica più versatili e influenti al mondo per il cinema moderno.Morricone, ricorda ancora il New York Times, non ha mai imparato a parlare inglese, non ha mai lasciato Roma per comporre la sua musica, e per anni ha rifiutato di viaggiare in aereo, anche se alla fine ha girato il mondo come direttore d’orchestra, esibendosi a volte in proprie composizioni. Nonostante abbia composto numerose partiture per Hollywood, non visitò ... Leggi su huffingtonpost

