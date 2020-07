Ennio Morricone morto, quando a gennaio ritirò il premio alla carriera in Senato e si commosse: “Sono molto emozionato” (Di lunedì 6 luglio 2020) Lo scorso 12 gennaio Ennio Morricone ritirò, in Senato, il premio alla carriera riservato alle eccellenze italiane nelle arti e nella cultura. Pur avendo ottenuto numerosi premi internazionali e un Oscar alla carriera, il maestro si commosse: “Non è previsto che io parli”, disse, e poi rivolto alla presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati aggiunse: “Sa perché? Perché sono molto emozionato”. Nella notte, all’età di 91 anni, il compositore e musicista è morto in una clinica privata di Roma. L'articolo Ennio Morricone morto, quando a gennaio ritirò il premio alla carriera in Senato e si commosse: “Sono molto emozionato” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Addio a Ennio Morricone. Il compositore è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta.… - ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - Corriere : ?? È morto Ennio Morricone - misselianto : RT @teatrolafenice: Ennio Morricone ci lascia ma non ci abbandona tutta la sua narrazione musicale incancellabile e incancellata dal grande… - gfrancione11 : RT @massimobray: Ci lascia il maestro Ennio Morricone; la sua scomparsa ci lascia in silenzio e priva questo mondo, di un’artista straordin… -