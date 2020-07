Ennio Morricone morto, nel 2007 l’Oscar per la carriera e quella toccante dedica alla moglie (Di lunedì 6 luglio 2020) Ennio Morricone, scomparso a Roma all’età di 91 anni, nel 2007 era stato premiato con l’oscar per la carriera. In quell’occasione pronunciò un breve e commosso ringraziamento con una romantica dedica alla moglie Maria: “Dedico questo oscar a mia moglie Maria che mi ama moltissimo e mi è stata vicino in tutti questi anni e io la amo alla stessa maniera. Questo premio è anche per lei” L'articolo Ennio Morricone morto, nel 2007 l’Oscar per la carriera e quella toccante dedica alla moglie proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

