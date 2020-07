Ennio Morricone, Mattarella: "Ha rafforzato il prestigio dell'Italia nel mondo" (Di lunedì 6 luglio 2020) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda Ennio Morricone, il leggendario compositore, premio Oscar, scomparso all’età di 91 anni, che durante la sua gloriosa carriera ha composto più di 400 colonne sonore."La scomparsa di Ennio Morricone ci priva di un artista insigne e geniale. Musicista insieme raffinato e popolare, ha lasciato un’impronta profonda nella storia musicale del secondo Novecento. Attraverso le sue colonne sonore ha contribuito grandemente a diffondere e rafforzare il prestigio dell’Italia nel mondo. Desidero far giungere alla famiglia del Maestro il mio profondo cordoglio e sentimenti di affettuosa vicinanza" afferma Mattarella in occasione della scomparsa del compositore. Ennio Morricone è morto, addio al Maestro che ha ridefinito il rapporto tra musica e cinema Ennio ... Leggi su blogo

È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - Ennio Morricone (1928 — 2020) - Addio a Ennio Morricone. Il compositore è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta.

