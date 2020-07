Ennio Morricone, l’Oscar nel 2016: “Lo dedico a mia moglie” (Di lunedì 6 luglio 2020) E’ scomparso oggi il Maestro Ennio Morricone, all’età di 91 anni. Lascia, però, dietro di sé una nutrita carriera musicale, che lo ha incoronato tra i colossi della musica italiana anche attraverso un Oscar, vinto nel 2016, dedicato alla moglie. Ennio Morricone, scomparso oggi all’età di 91 anni, lascia dietro di sé un’importantissima carriera musicale, … L'articolo Ennio Morricone, l’Oscar nel 2016: “Lo dedico a mia moglie” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - mubi : Ennio Morricone (1928 — 2020) - Agenzia_Ansa : Addio a Ennio Morricone. Il compositore è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta.… - RinaldoFranci : Addio al grande Maestro Ennio Morricone. La sua musica sarà sempre con noi ?? - Godai71 : RT @Dio: MORRICONE IN SPIAGGIA INVECE DEL REGGAETON La battaglia culturale che può cambiare l'estate, e migliorare questo nefasto 2020. Fir… -