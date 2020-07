Ennio Morricone | Le ultime parole per sua moglie: la dedica straziante (Di lunedì 6 luglio 2020) Ennio Morricone lascia, tra gli altri, anche quattro figli e la moglie Maria. Una vita insieme l’uno accanto all’altro fra successo, celebrità e sentimento. Le ultime parole del Maestro per lei. “A mia moglie rinnovo l’amore straordinario che ci ha tenuto insieme. A lei, il più doloroso addio”. Così Ennio Morricone, morto dopo 91 anni … L'articolo Ennio Morricone Le ultime parole per sua moglie: la dedica straziante è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - mubi : Ennio Morricone (1928 — 2020) - LostInFilm : Ennio Morricone. - JohnnySobczak : RT @LostInFilm: Ennio Morricone (1928-2020) ?? - grumpy792 : RT @lapoelkann_: Ci ha lasciato il più grande MAESTRO delle colonne sonore. L’Italia perde un Eroe della Bellezza. Ci ha trasmesso emozioni… -