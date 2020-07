Ennio Morricone: la musica, gli scacchi, il calcio. 70 milioni di dischi venduti, 70 anni d’amore con la sua Maria (Di lunedì 6 luglio 2020) E pensare che voleva fare il medico, pur giocando a calcio. Poi è arrivata la folgorazione – quella vera – appena ha iniziato a frequentare il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, diplomandosi in tromba (era figlio di un trombettista originario di Arpino, in provincia di Frosinone), e la musica non l’ha più lasciata. Il maestro Ennio Morricone in oltre sessant’anni di carriera ha firmato oltre 500 colonne sonore e collezionato David di Donatello, un Oscar alla carriera, l’Oscar per la Miglior Colonna sonora del film “The Hateful Eight” di Quentin Tarantino, Premi Bafta, Golden Globe, Grammy Award, il Prado d’oro alla carriera (1989), l’Efebo d’argento, il Leone d’oro alla carriera (1995) e il Polar Music Prize, primo italiano nel 2010 a riceverlo. Ennio Morricone ha dedicato tutta la sua vita alla musica ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Addio a Ennio Morricone. Il compositore è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta.… - ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - Corriere : ?? È morto Ennio Morricone - Raffaelopietro : Addio a Ennio Morricone. La sua musica ha scritto la storia del cinema. Riposa in pace ?? - yoanorszulik : Ennio Morricone (1928 - 2020) -