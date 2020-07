Ennio Morricone, il necrologio scritto da lui stesso: “Voglio funerali privati perché…” (Di lunedì 6 luglio 2020) I funerali di Ennio Morricone, morto il 6 luglio a 91 anni, si svolgeranno in forma privata “per una sola ragione: non voglio disturbare”. Così il Maestro aveva scritto in un toccante necrologio composto da lui stesso. “A mia moglie Maria il più doloroso addio”, è uno dei messaggi scritti nel testo, dopo aver sottolineato: “A lei rinnovo l’amore straordinario che ci ha tenuto insieme”. È stato l’amico di famiglia, e suo legale, Giorgio Assumma, a rendere nota l’esistenza e la pubblicazione del necrologio. Più sotto riproduciamo una parte del testo. Nel necrologio Morricone, autore delle più belle colonne sonore del cinema mondiale, ricorda con particolare affetto il regista Giuseppe Tornatore. Ma anche altri amici, abbraccia i figli, i nipoti. “Spero che comprendano quanto li ... Leggi su velvetgossip

ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - mubi : Ennio Morricone (1928 — 2020) - LostInFilm : Ennio Morricone. - fascinorock : Il giorno in cui ho avuto tra le mani una cassetta con un concerto dal vivo dei Metallica le prime note furono 'The… - TeamatoL : RT @LaStampa: 'A mia moglie Maria il più doloroso addio'. Firmato #EnnioMorricone. Il grande Maestro ha sorpreso tutti scrivendo di proprio… -