Ennio Morricone ha scelto Mission per il suo funerale privato che si è già celebrato

Ennio Morricone ha già ricevuto l'ultimo saluto. Stando a quanto appreso dall'agenzia di stampa Adnkronos, infatti, il funerale Morricone si è già svolto, in forma strettamente privata nella capitale romana. In queste ore, sui social network, si è animato il dibattito sulla composizione per cinema preferita dal Maestro originario della provincia di Frosinone, ma che ha sempre vissuto a Roma e che a Roma verrà sepolto.

funerale Morricone si è svolto già il 6 luglio

Ebbene, sempre secondo alcune indiscrezioni, la funzione in forma ristretta è stata accompagnata dalle note di Mission, l'opera che Ennio Morricone ha composto per il film di Roland Joffé che ha vinto la palma d'oro al festival di Cannes.

