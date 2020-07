Ennio Morricone | Funerali in forma privata le ultime parole del Maestro (Di lunedì 6 luglio 2020) Ennio Morricone prima di morire aveva lasciato le sue ultime volontà; funerale privato per non disturbare e la grande dichiarazione d’amore alla moglie Ennio Morricone sarà sepolto in forma strettamente privata e senza nessuna cerimonia particolare “per non disturbare”. Sono queste infatti le ultime disposizioni del grandissimo compositore e direttore deceduto a Roma nelle ultime … L'articolo Ennio Morricone Funerali in forma privata le ultime parole del Maestro è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - mubi : Ennio Morricone (1928 — 2020) - LostInFilm : Ennio Morricone. - Matteo_Girlanda : RT @teatrolafenice: Ennio Morricone ci lascia ma non ci abbandona tutta la sua narrazione musicale incancellabile e incancellata dal grande… - RealLightningMc : RT @LostInFilm: Ennio Morricone. -