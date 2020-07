Ennio Morricone è stato il compositore più rivoluzionario della storia del cinema (Di lunedì 6 luglio 2020) “Ennio Morricone è il mio compositore preferito e quando dico compositore intendo metterlo nella medesima categoria di Mozart” sembra davvero opportuno che il compagno dell’ultima fase della vita di Ennio Morricone, che ci ha appena lasciato all’età di 91 anni, sia stato Quentin Tarantino, cineasta che più di tutti ha portato al pubblico la fusione di cinema di serie B e serie A, le stesse due dimensioni in cui si è sempre mosso Morricone, a prescindere dalla sua fama e dal suo prestigio. Non fosse stato proprio per Quentin Tarantino e per tutta la grande ondata di revival dello spaghetti western da lui introdotta a partire da Kill Bill, difficilmente Ennio Morricone avrebbe vissuto la seconda giovinezza che l’ha visto arrivare ai suoi unici due Oscar nonostante cinque nomination andate a vuoto tra il 1979 e il 2001. Prima ... Leggi su wired

