Ennio Morricone è morto: i funerali e le parole della famiglia (Di lunedì 6 luglio 2020) Addio a Ennio Morricone. Il musicista e premio Oscar è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta. Il compositore, autore delle colonne sonore tra le più belle e significative del cinema italiano e mondiale, non ce l’ha fatta e si è spento all’età di 93 anni. Immortali le musiche … L'articolo Ennio Morricone è morto: i funerali e le parole della famiglia proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

