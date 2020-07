Ennio Morricone e i suoi figli: chi sono gli eredi del Maestro della musica (Di lunedì 6 luglio 2020) Nel giorno della scomparsa del Maestro Ennio Morricone, tanta attenzione viene rivolta anche a quegli affetti cui lo stesso compositore ha dedicato il suo ultimo pensiero. Nel suo necrologio scritto proprio da lui, Morricone ha infatti rivolto la speranza che i figli “comprendano quanto li ho amati“. sono 4, gli eredi del compositore Premio Oscar, in 2 hanno seguito le orme del padre. Chi sono i figli di Ennio Morricone Trattandosi della dipartita di un over 90 – Morricone ne avrebbe compiuti 92 il prossimo novembre – non stupisce che i figli di Morricone siano in realtà uomini e donne fatti e compiuti, con importanti carriere alle spalle: non giovani in erba quindi. Tutti e 4 sono frutto dell’amore con Maria Travia, che Morricone ha sposato nel 1956 e cui è rimasto accanto fino alla fine, ricordandola spesso e volentieri ad ogni premio ... Leggi su thesocialpost

LostInFilm : Ennio Morricone (1928-2020) ?? - LostInFilm : Ennio Morricone. - ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - GiovaValentini : Quando risento la musica di un credente come Ennio Morricone, penso che sia questo il senso più profondo dell’immor… - Veabrit : RT @unfair_play: La Serie A omaggerà Morricone suonando la sua musica invece che 'O Generosa'. È il suo ultimo capolavoro. #EnnioMorricone… -