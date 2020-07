Ennio Morricone: da Conte a Mattarella, il cordoglio del mondo della politica e della musica (Di lunedì 6 luglio 2020) I messaggi di cordoglio per la morte di Ennio Morricone invadono i social media, il Presidente Mattarella, il Primo Ministro Giuseppe Conte, ma anche Laura Pausini e tante altre star ricordano il compositore. Ennio Morricone si è spento nella notte a Roma e la sua morte ha scosso il mondo della musica e della politica italiana e internazionale. Ecco che i social media si sono riempiti di messaggi di cordoglio e ricordi dell'immenso musicista e compositore. Ennio Morricone è morto oggi, 6 luglio 2020, in seguito alle conseguenze di una caduta che gli aveva provocato la rottura del femore. L'artista, ricoverato in una clinica romana, aveva continuato a lavorare fino a pochi mesi fa. Le 10 migliori colonne sonore di Ennio Morricone composte per il cinema "La scomparsa di Ennio Morricone ci priva ... Leggi su movieplayer

mubi : Ennio Morricone (1928 — 2020) - Agenzia_Ansa : Addio a Ennio Morricone. Il compositore è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta.… - ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - be_yurselfix : RT @LostInFilm: Ennio Morricone (1928-2020) ?? - iccassivuci : Mission- Ennio Morricone La mia preferita di sempre ??? #EnnioMorriconeRIP #Ennio #6luglio -