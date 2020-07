Ennio Morricone, chi era: causa morte, età, biografia, vita privata (Di lunedì 6 luglio 2020) Ennio Morricone è scomparso all’età di 91 anni. Era un compositore conosciuto in tutto il mondo soprattutto per le sue colonne sonore e per i tanti premi vinti nel corso della sua carriera. poses in the press room during the 88th Annual Academy Awards at Loews Hollywood Hotel on February 28, 2016 in Hollywood, California.Ennio Morricone ci ha lasciati all’età di 91 anni. Era uno dei compositori italiani più conosciuti nel mondo. Oltre a scrivere opere sue, fu famoso per le tante colonne sonore di film, soprattutto quelli di Sergio Leone. Scopriamo qualcosa in più della sua vita di indimenticabile artista. Ennio Morricone scomparso a 91 anni, le cause della morte Qualche giorno fa Morricone era caduto in casa e si era rotto un femore; l’agenzia Ansa scrive che Morricone è morto durante il ricovero al ... Leggi su chenews

Agenzia_Ansa : Addio a Ennio Morricone. Il compositore è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta.… - ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - Corriere : ?? È morto Ennio Morricone - kees_jonker : RT @teatrolafenice: Ennio Morricone ci lascia ma non ci abbandona tutta la sua narrazione musicale incancellabile e incancellata dal grande… - bert0x : Ennio Morricone :( -