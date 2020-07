Emergenza Coronavirus Pomezia, rientro a scuola a settembre: Comune e Presidi al lavoro per riaprire in piena sicurezza (Di lunedì 6 luglio 2020) Si è svolto questa mattina un incontro tra l’Amministrazione comunale e tutti i Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado di Pomezia per confrontarsi sulla riapertura degli istituti a settembre. Presente il Sindaco Adriano Zuccalà e tutta la Giunta insieme ai Dirigenti comunali e agli Uffici tecnici dell’Ente. Obiettivo dell’incontro valutare le necessità di ogni plesso in relazione alle nuove regole anti Covid previste dal Piano scuola, per garantire a studenti, docenti e personale un rientro a settembre in piena sicurezza, nel rispetto delle misure di distanziamento, accesso contingentato e divieto di assembramento. “Abbiamo avviato una stretta collaborazione con tutti i dirigenti scolastici di Pomezia – spiega l’Assessore Miriam Delvecchio – per partire da subito con gli interventi necessari a recuperare spazi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

M5S_Camera : Con il #DecretoRilancio mettiamo un altro tassello decisivo della risposta all’emergenza economica innescata dal Co… - SkyTG24 : Coronavirus, ultime news. Usa: quasi 40mila casi in 24 ore, emergenza in Israele. LIVE - virginiaraggi : I lavori per la realizzazione dello Skate park di Ostia procedono a pieno ritmo. Le attività sono riprese in queste… - RadiOndaBlu : Pomezia. Emergenza Coronavirus, rientro a scuola a settembre - Rodica30889717 : RT @Comune_Pomezia: #Pomezia Emergenza #Coronavirus, rientro a #scuola a settembre. Comune e Presidi al lavoro per riaprire in piena sicure… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Coronavirus Cure sospese a causa dell’emergenza Coronavirus, mamma di 31 anni muore per un cancro all’intestino Fanpage.it Diocesi di Cerreto: dalla Caritas un aiuto economico alle piccole imprese

Scrive l'ufficio stampa della Diocesi di Cerreto Sannita-Sant'Agata de' Goti-Telese Terme: Dopo aver dato un contributo economico per andare incontro alle difficoltà delle parrocchie e un ulteriore co ...

Emergenza covid-19, il Moscati riapre la palazzina Alpi

Ritorna l’emergenza coronavirus, da ieri sera riaperta la palazzina Alpi del “Moscati” di Avellino. Dopo i casi Moschiano, Santa Lucia di Serino e Serino, oggi si sono aggiunti i positivi di una famig ...

Scrive l'ufficio stampa della Diocesi di Cerreto Sannita-Sant'Agata de' Goti-Telese Terme: Dopo aver dato un contributo economico per andare incontro alle difficoltà delle parrocchie e un ulteriore co ...Ritorna l’emergenza coronavirus, da ieri sera riaperta la palazzina Alpi del “Moscati” di Avellino. Dopo i casi Moschiano, Santa Lucia di Serino e Serino, oggi si sono aggiunti i positivi di una famig ...