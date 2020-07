Elly Schlein a TPI: “Ambiente e lotta alle diseguaglianze sono le basi di una nuova visione politica” (Di lunedì 6 luglio 2020) Elly Schlein a TPI: “Ambiente e lotta diseguaglianze: nuova visione politica” Unica vera novità della politica italiana – per molti e non solo a sinistra – Elly Schlein è la “donna forte” (che forte mai si lascerebbe chiamare) che potrebbe avere la stoffa (e i numeri, viste le oltre 22mila preferenze raccolte solo in Emilia-Romagna con la lista ‘Emilia-Romagna Coraggiosa’, a sostegno di Stefano Bonaccini) di unire i tanti pezzi sparsi di una galassia che ormai da decenni fatica a trovare ragioni comuni e comune rappresentanza. Classe 1985, italo-americana, dopo essere stata tra gli animatori della protesta spontanea #OccupyPD, nata nel 2013 contro le larghe intese, esce dai Dem nel 2015 insieme a Pippo Civati, in contrasto con le politiche divisive della gestione Renzi. Parlamentare europea dal 2014 al 2019, a Strasburgo si ... Leggi su tpi

Aboubakar Soumahoro conclude gli «Stati popolari» con un discorso da leader politico più che da sindacalista. Sono da poco passate le 20 e su piazza San Giovanni, nel cuore di Roma, tira finalmente un ...

La sinistra verde di Schlein: giovane fuori, vecchissima dentro

“Come mi fa incazzare!!!”. Renato Pozzetto scansate quando uno s’imbatte in questa Elly Schlein, artefatta, indisponente, diciamolo, già dal nome: sarebbe la vice di Stefano Bonaccini in Emilia Romagn ...

