Elezioni Croazia, i conservatori del premier Plenkovic conquistano una vittoria storica: 68 seggi su 151, miglior risultato da indipendenza (Di lunedì 6 luglio 2020) I conservatori mantengono il controllo del Parlamento in Croazia. Dopo la giornata elettorale di domenica, l’Unione democratica croata (Hdz), partito del primo ministro Andrej Plenkovic, ha conquistato 68 seggi su 151 incassando così una storica vittoria, il miglior risultato dal 1995, anno della fine della guerra per l’indipendenza dalla ex-Jugoslavia, e assicurandosi ancora la premiership del Paese. “Dopo questo grande risultato e la fiducia della maggioranza dei croati, già da domani ci attendono sfide difficili, per le quali siamo pronti ad assumerci la piena responsabilità”, ha commentato il leader croato che ha saputo dare al suo partito di centrodestra una svolta moderata ed europeista, operando all’interno del Partito Popolare Europeo. “Oggi ha vinto la nostra esperienza e il moderno sovranismo europeo“, ha aggiunto ... Leggi su ilfattoquotidiano

