Ecco perché i marò sono innocenti. E l’Italia ha solo accettato un “buon compromesso” (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma, 6 lug – I giudici hanno riconosciuto “l’immunità” dei Fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, “funzionari dello Stato italiano nell’esercizio delle loro funzioni”. Ma l’Italia dovrà risarcire la perdita di vite umane sul peschereccio colpito dai militari al largo del Kerala. “Violata libertà di navigazione”. La sentenza dell’Itlos va esaminata alla luce della “controversia internazionale”, altrimenti lascerà l’amaro in bocca a chi si è battuto per dimostrare l’innocenza dei due accusati. L’Itlos (Tribunale internazionale del diritto del mare ) non entra nel merito di innocenza/colpevolezza, ma sentenzia nell’ambito di una controversia internazionale per risolverla eliminando i motivi di attrito e confronto tra le parti. Cosa ... Leggi su ilprimatonazionale

NicolaPorro : #Dieselgate, #DeutscheBank, #Wirecard... La #Germania della #Merkel ci fa la morale, ma i tedeschi non sono stinchi… - Corriere : Covid-19, ecco come e perché la Lombardia è stata travolta - Corriere : Covid-19, ecco come e perché la Lombardia è stata travolta - CostanzaBattis1 : RT @mesoada: @SOLCALIENTE2 @molly4marzo @brunasaracco @gmultatuli Gli altri chi? Il tuo stesso partito contro i propri iscritti,questo è st… - StraySamurai : MI SONO APPENA RICORDATA DU NON AVER BEVUTO NIENTE CAZZO ECCO PERCHÈ STO MALE -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Coronavirus, ecco come e perché la Lombardia è stata travolta | Milena Gabanelli Corriere della Sera