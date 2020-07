Ecco le patch di sicurezza di luglio per Google Pixel 2, 3, 3a e 4: novità e download (Di lunedì 6 luglio 2020) Oggi, 6 luglio, è il primo lunedì del mese e come di consueto Google ha dato il via al rilascio delle nuove patch di sicurezza per i suoi dispositivi, in questo caso aggiornate appunto al mese di luglio 2020. L'articolo Ecco le patch di sicurezza di luglio per Google Pixel 2, 3, 3a e 4: novità e download proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Il processore è il cuore pulsante di ogni dispositivo tecnologico, quando poi si parla di smartphone o notebook a maggior ragione diventa il perno iniziale su cui viene costruito il prodotto. Oggi vi ...

Asus lancia la terza beta di Android 10 per ZenFone Max Pro M1

ASUS è uno dei pochi produttori di smartphone che offre più di un tipo di esperienza software Android sui propri smartphone. La società mantiene una linea di prodotti dedicata per i puristi Android ch ...

