«È morto l’italiano che scrisse la canzone che fa “ah-ee-ah-ee-ah”». Il titolo del Washington Post su Morricone (Di lunedì 6 luglio 2020) Davanti a situazioni del genere è difficile anche solo capire a che cosa si è di fronte: una caduta di stile? Scarsa conoscenza? Voluta ironia? Qualunque cosa sia, il titolo scelto dal Washington Post alla morte del compositore Ennio Morricone è un inciampo bello e buono. Nella sua versione originale, in cima al pezzo si legge nel formato grande: «Ennio Morricone, Italian composer who wrote ‘ah-ee-ah-ee-ah’ theme of ‘The Good, the Bad and the Ugly,’ dies at 91». Letteralmente, il titolo si traduce: «Ennio Morricone, il compositore italiano che scrisse la colonna sonora che fa “ah-ee-ah-ee-ah” per “Il buono, il brutto e il cattivo“, è morto a 91 anni». Il riferimento va a alla colonna sonora del film, probabilmente al motivo, formato da due sole note e suonato da un flauto e un ... Leggi su open.online

