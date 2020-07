“È incinta!”. Bebè in arrivo per l’ex tronista di UeD: l’annuncio coglie tutti di sorpresa (Di lunedì 6 luglio 2020) L’ultima edizione di ‘Uomini e Donne’ ha visto come una delle più grandi protagoniste Giulia Quattrociocche, la quale ha deciso di scegliere il corteggiatore Daniele Schiavon. La relazione tra i due però non è andata come si sperava alla vigilia, infatti le loro strade si sono prematuramente separate. Dal momento in cui la coppia ha cessato di esistere, l’ex tronista del dating show di Canale 5 è completamente scomparsa dai radar, non facendo più sapere nulla di ciò che stesse facendo. Ora però ecco arrivare una notizia bomba e per certi versi assolutamente inaspettata. A lanciarla la fanpage di Instagram, ‘Uominiedonneclassicoeover’, che ha annunciato la gravidanza della giovane. Secondo le ultime indiscrezioni, la donna si sarebbe fidanzata con un’altra persona dopo la fine del legame con ... Leggi su caffeinamagazine

FreePitz : @Rafagrodoro Invece è molto razionale, quando si accorge di essere incinta (anche dopo uno stupro) e decide di non… -

Ultime Notizie dalla rete : incinta” Bebè Clio Make Up svela il sesso del bebè Gossip News