È il giorno dello sbarco dei migranti della Ocean Viking (Di lunedì 6 luglio 2020) (foto: Flavio Gasperini/ Sos Mediterranee Facebook)Dopo 10 giorni di attesa, a largo tra le acque italiane e quelle maltesi, i 180 migranti soccorsi dalla nave Ocean Viking, gestita dalla Ong Sos Mediterranee, nel corso del 6 luglio potranno sbarcare a Porto Empedocle e ricevere cure e assistenza. Ancora non è chiaro cosa potrebbe accadere una volta arrivati al porto: forse – anche se non è stato confermato dalla ong – verranno trasferiti su un’altra nave, la Moby Zaza, per poter trascorrere un periodo di quarantena prima di essere smistati in vari centri di accoglienza. La nave si trova però ancora a largo di Porto Empedocle, come riferisce la stessa Sos Mediterranee sui propri profili social, in attesa di ricevere istruzioni sulle modalità e le tempistiche dello sbarco. Probabilmente a ritardare le operazioni sono gli interventi di ... Leggi su wired

walterwhiteITA : È il giorno dello sbarco dei migranti della Ocean Viking - clemente_giulia : @la_kuzzo L' Italia ipocrita è già una vergogna Specie quella che dovrebbe scrivere ogni giorno dello schifo dei decreti sicurezza - hibikoo_ : @bestvboy @YoonEmy_ auguriiiii?????? il fatto che siamo nate lo stesso giorno dello stesso mese dello stesso anno, è strano hahahahha - salvami10 : @ContessaCasacci In Canada io ricevo 2 prescrizione l'anno. Mettono 200 pillole perché me ne servono 1 al giorno.… - phildancefc : RT @m_spagna: @Icompetenti @DaniloToninelli @DinoGiarrusso È lo stesso e ammesso che si tratti dello stesso giorno in cui ha attaccato #Ton… -

Ultime Notizie dalla rete : giorno dello È il giorno dello sbarco dei migranti della Ocean Viking Wired.it Bonus vacanze come funziona: la circolare dell'Agenzia delle Entrate

La circolare n 18/E dell'Agenzia delle Entrate ha spiegato come funziona il bonus vacanze con informazioni utili su come richiederlo tramite la app, le strutture che lo accettano e i servizi compresi ...

De Luca, preso dalla foga delle dirette Fb, pensa bene di accostare Saluzzo a Mondragone: “Semplificazioni insopportabili”

In Campania c’è una zona rossa proprio intorno alle palazzine Cirio dove vivono moltissimi braccianti bulgari, per un cluster di Covid-19. A Saluzzo, aspetto criticato molto dal presidente campano, c’ ...

La circolare n 18/E dell'Agenzia delle Entrate ha spiegato come funziona il bonus vacanze con informazioni utili su come richiederlo tramite la app, le strutture che lo accettano e i servizi compresi ...In Campania c’è una zona rossa proprio intorno alle palazzine Cirio dove vivono moltissimi braccianti bulgari, per un cluster di Covid-19. A Saluzzo, aspetto criticato molto dal presidente campano, c’ ...