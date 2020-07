Droga e armi nel Barese, dosi al prezzo fisso di 80 euro: scattano gli arresti (Di lunedì 6 luglio 2020) Sei arresti per traffico di Droga: un 41 enne si occupava anche dal carcere, con la complicità della moglie, dello spaccio di cocaina nel sud est del Barese. L’organizzazione disponeva anche di un ingente quantitativo di armi illegali Vendeva cocaina al prezzo fisso di 80 euro a dose, continuando ad impartire ordini anche dal carcere … L'articolo Droga e armi nel Barese, dosi al prezzo fisso di 80 euro: scattano gli arresti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Sei arresti per traffico di droga: un 41 enne si occupava anche dal carcere, con la complicità della moglie, dello spaccio di cocaina nel sud est del Barese. L’organizzazione disponeva anche di un ing ...

Scicli, aggredisce l'amico a colpi di machete

Armato di machete avrebbe colpito un proprio amico procurandogli delle ferite alle mani. Per questo il 24enne di Scicli Giuseppe Pisana è stato arrestato per lesioni personali, porto abusivo di oggett ...

