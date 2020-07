Dragonfly Therapeutics annuncia nuova collaborazione di ricerca con Bristol Myers Squibb per lo sviluppo di nuovi candidati terapeutici per sclerosi multipla e target nella neuroinfiammazione (Di lunedì 6 luglio 2020) Dragonfly amplia la collaborazione esistente con Bristol Myers Squibb andando a includere oncologia e malattie autoimmuni per lo sviluppo di farmaci candidati contro bersagli multipli utilizzando la piattaforma esclusiva dell'azienda in nuove aree terapeutiche WALTHAM, Massachusetts, 6 luglio 2020 /PRNewswire/— Dragonfly Therapeutics, Inc. ("Dragonfly") ha annunciato in data odierna una nuova collaborazione di ricerca con Bristol Myers Squibb per la scoperta e lo sviluppo di nuove immunoterapie Dragonfly per la sclerosi multipla e bersagli nella neuroinfiammazione. In base al contratto, Dragonfly concederà a Bristol Myers Squibb la possibilità di cedere in licenza diritti di proprietà intellettuali esclusivi a livello mondiale relativi a vari candidati sviluppati utilizzando la piattaforma proprietaria di Dragonfly per vari nuovi target. Bristol ... Leggi su liberoquotidiano

Dragonfly Therapeutics annuncia nuova collaborazione di ricerca con Bristol Myers Squibb per lo sviluppo di nuovi candidati terapeutici per sclerosi multipla e target nella neuroinfiammazione Adnkronos

