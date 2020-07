Dragonfly Therapeutics Announces New Research Collaboration with Bristol Myers Squibb to Develop Novel Therapeutic Candidates for Multiple Sclerosis and Neuro-inflammation Target (Di lunedì 6 luglio 2020) Dragonfly expands beyond existing Collaboration with Bristol Myers Squibb in oncology and autoimmune disease to Develop drug Candidates against Multiple Targets using its proprietary platform in new Therapeutic areas WALTHAM, Massachusetts, July 6, 2020 /PRNewswire/— Dragonfly Therapeutics, Inc. ("Dragonfly"), today announced a new Research Collaboration with Bristol Myers Squibb to discover and Develop Dragonfly's Novel immunotherapies for Multiple Sclerosis and Neuro-inflammation Targets. Under the agreement, Dragonfly will grant Bristol Myers Squibb the option to license exclusive worldwide intellectual property rights to Multiple Candidates Developed using Dragonfly's proprietary platform for Multiple new Targets. Bristol Myers Squibb will pay Dragonfly a $55 million upfront payment, and Dragonfly will be eligible to receive additional payments associated with ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Dragonfly Therapeutics Dragonfly Therapeutics annuncia nuova collaborazione di ricerca con Bristol Myers Squibb per lo sviluppo di nuovi candidati terapeutici per sclerosi multipla e target nella neuroinfiammazione Adnkronos Dragonfly Therapeutics annuncia nuova collaborazione di ricerca con Bristol…

In base al contratto, Dragonfly concederà a Bristol Myers Squibb la possibilità di cedere in licenza diritti di proprietà intellettuali esclusivi a livello mondiale relativi a vari candidati sviluppat ...

In base al contratto, Dragonfly concederà a Bristol Myers Squibb la possibilità di cedere in licenza diritti di proprietà intellettuali esclusivi a livello mondiale relativi a vari candidati sviluppat ...