Dove allenerà Allegri nella prossima stagione? Il Psg sembra sempre più vicino (Di lunedì 6 luglio 2020) In Europa si discute se e quando riprendere i vari campionati e come completare la stagione 2019-20. Una stagione nella quale tra i protagonisti della panchina non c’è stato Massimiliano Allegri, reduce da un anno sabbatico dopo la separazione dalla Juve al termine della stagione 2018-19 ma che potremmo ritrovare in panchina quando comincerà la … InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting

PSG24hours : RT @MauroRi79279191: Per #Mandzukic più che #Benevento o improbabile ritorno alla #Juve, c’è da capire dove allenerà Allegri che oggi ha ri… - MauroRi79279191 : Per #Mandzukic più che #Benevento o improbabile ritorno alla #Juve, c’è da capire dove allenerà Allegri che oggi ha… - LeandroDB95 : @pisto_gol @leleadani Ultime 10 partite, campionato già vinto. I bambini dell' ajax che hanno battuto i campioni in… - Cucciolina96251 : RT @AffariDiCalcio: #Pirlo torna alla #Juventus dove allenerà l'U23 - Basketcaffe : @FCBbasket Chi allenerà ora il #Barcellona? Sarunas Jasikevicius rinuncerà al #Fenerbahce per sbarcare in Catalog… -

Ultime Notizie dalla rete : Dove allenerà Massimiliano Allegri promuove Zidane: “Ha qualcosa in più, a livello tattico è da masterclass” Sport Fanpage