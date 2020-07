Dopo Capri, Roma: Belen, stavolta De Martino non c'entra (e neanche il nuovo flirt). Clamoroso, cosa ci fa (Di lunedì 6 luglio 2020) Secondo i primi rumors Belen Rodriguez, che nell'ultimo weekend è stata in barca al largo di Capri, dovrebbe far tappa a Roma. Il motivo? Le registrazioni di Tu si que vales. Confermata nel programma di Maria De Filippi, la bella argentina dovrà registrare in totale 12 puntate. Ma, adesso, per quanto riguarda il suo arrivo ancora non si sa molto. Pare che l'ex di De Martino, perché ormai una parte dei fan la chiama così, stia vivendo un flirt con Gianmaria Antinolfi: un imprenditore molto facoltoso che ha festeggiato il compleanno all'Anema e core di Capri (uno dei locali più esclusivi dell'isola). Ovviamente c'era pure Belen. I due, almeno stando ai video che sono circolati, hanno ballato vicinissimi. “C'era complicità”, sussurra una fonte segreta. Antinolfi è “sales director fashion” al Caravel ... Leggi su liberoquotidiano

JohSogos : RT @ilgiornale: Dopo le accuse e le condanne del passato, Belen Rodriguez e Nina Moric sembrano aver trovato la pace a Capri, dove si sono… - ilgiornale : Dopo le accuse e le condanne del passato, Belen Rodriguez e Nina Moric sembrano aver trovato la pace a Capri, dove… - todmoode : ero convintissima che Capri la guardassimo solo io e mia nonna dopo pranzo - radiocitta : Ok #Rihanna beve #Peroni da 66cl. Ma quello che non sapete è che l’ha aperta con l’accendino e dopo il primo sorso… - paoloigna1 : RT @Polonapoli: Circuito di visita a Capri, dopo la Certosa di San Giacomo riaprono Grotta Azzurra e Villa Iovis - Direzione regionale Muse… -