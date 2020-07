Doc nelle tue mani, Luca Argentero sta registrando le puntate mancanti: ‘Siamo tornati’ (Di lunedì 6 luglio 2020) Una rapida carrellata sulle fotografie degli attori che compongono il cast di Doc nelle tue mani e come sottofondo musicale The Show Must Go On dei Queen. Così Luca Argentero dà ai fan la notizia del ritorno sul set della fiction rivelazione della primavera 2020 targata Rai 1. L’attore, da poco diventato papà di Nina Speranza, torna a indossare il camice per interpretare Andrea Fanti, il medico al centro delle vicende narrate dalla serie che nei mesi scorsi, in pieno lockdown, ha incollato al televisore milioni di telespettatori con dati di ascolto veramente esaltanti. “Ebbene si siamo tornati sul set e presto ritorneremo” dice Argentero. L’anticipazione di Matilde Gioli Prima di lui nei giorni scorsi Matilde Gioli, che interpreta Giulia Giordano, con un post su Instagram nel quale si era fatta fotografare nell’ospedale di Doc aveva ... Leggi su tvzap.kataweb

Notiziedi_it : Doc Nelle tue Mani torna in onda a settembre? Matilde Gioli sul set: “Tutto pronto” - zazoomblog : Doc Nelle tue Mani torna in onda a settembre? Matilde Gioli sul set: “Tutto pronto” - #Nelle #torna #settembre?… - Notiziedi_it : ‘Doc – Nelle tue mani’, ripartono le riprese. Matilde Gioli dal set: “Si ricomincia” - FedericoMancus : RT @monicalanfranco: Addio #CarloFlamigni, uomo colto, dolce e prezioso a fianco della libertà delle donne nelle scelte riproduttive e per… - foxyred83483861 : @italiana__doc Notare il fisico emaciato, proprio un bisognoso. Bastardo! Bisognava prenderlo a colpi di bastone nelle braghe .. -