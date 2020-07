Diodato al Teatro Antico di Taormina ad agosto, biglietti in prevendita (Di lunedì 6 luglio 2020) Diodato al Teatro Antico di Taormina: la data del concerto è quella del 5 agosto. Saranno a disposizione del pubblico posti a sedere numerati e nominali, la cui disposizione è stata effettuata nel pieno rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sanitaria. Vincitore in carica del Festival di Sanremo con la canzone Fai Rumore, Diodato ha intrapreso una tournée estiva in alcune selezionate location della penisola, di rilevanza per load loro unicità. Il Teatro Antico di Taormina fa parte di queste, nelle quali Diodato si esibirà fino alla fine dell'estate. Il concerto di Diodato in Sicilia inaugura l'edizione 2020 di Sotto il Vulcano, la rassegna di spettacoli dal vivo per la valorizzazione del territorio a cura di Sopra La Panca, in collaborazione con il Comune di Taormina, il Comune di Catania, il Comune di Zafferana Etnea, ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Diodato Teatro Diodato in concerto al Teatro Antico di Taormina mercoledì 5 agosto 2020 siciliareport.it Diodato al Teatro Antico di Taormina ad agosto, biglietti in prevendita

Diodato al Teatro Antico di Taormina: la data del concerto è quella del 5 agosto. Saranno a disposizione del pubblico posti a sedere numerati e nominali, la cui disposizione è stata effettuata nel pie ...

Diodato, al via dalla Valle D’Aosta i ‘Concerti di un’altra estate’ VIDEO

Sabato 4 luglio 2020, Diodato ha aperto la sua stagione live suonando a Saint-Barthélemy (Valle d’Aosta), a 2 mila metri di altitudine. La speciale location – per l’occasione sold out – ha dato il via ...

Diodato al Teatro Antico di Taormina: la data del concerto è quella del 5 agosto. Saranno a disposizione del pubblico posti a sedere numerati e nominali, la cui disposizione è stata effettuata nel pie ...Sabato 4 luglio 2020, Diodato ha aperto la sua stagione live suonando a Saint-Barthélemy (Valle d’Aosta), a 2 mila metri di altitudine. La speciale location – per l’occasione sold out – ha dato il via ...