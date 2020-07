Diletta Leotta, il balletto diventa provocante – Il VIDEO (Di lunedì 6 luglio 2020) Nuova storia su Instagram per Diletta Leotta: la bella conduttrice si lascia andare ad un balletto con un fisico da urlo che lascia senza fiato Nuova storia sul proprio profilo Instagram per Diletta Leotta: la bella e bionda conduttrice di Radio 105 con un fisico mozzafiato lascia tutti senza parole, facendo volare l’immaginazione. Nel VIDEO la Diletta nazionale realizza un Tik Tok con Daniele Battaglia e c’è come sfondo il logo della radio. Indossa un top canotte gialla che mette in mostra il suo corpo più che perfetto e dei pantaloni bianchi. Bastano questi pochi secondi di balletto per mandare in visibilio i suoi tantissimi fans. Il solo profilo Instagram, infatti, conta ben 6 milioni e 700 mila followers. Tutti pazzi per Diletta che da sola rende felice le persone che la guardano passando sui suoi canali social. Già ieri con un ... Leggi su bloglive

