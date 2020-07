Diffusione della didattica digitale, accordo Fastweb-Regione siciliana (Di lunedì 6 luglio 2020) PALERMO (ITALPRESS) – Ridurre il divario delle conoscenze digitali e promuovere la Diffusione di strumenti e piattaforme per la didattica a distanza. E’ questo l’obiettivo dell’accordo siglato da Regione siciliana e Fastweb con cui la società di telecomunicazioni mette a disposizione dell’Amministrazione e degli insegnanti delle scuole primarie e secondarie il percorso di formazione online ‘didattica a distanza: video tutorial per orientarsi fra app e piattaformè. Il corso di video lezioni, realizzato da Fastweb su impulso di Regione siciliana, è disponibile gratuitamente anche per i docenti degli istituti scolastici di tutta Italia sul sito di Fastweb Digital Academy.Il corso nasce dalla volontà della Regione e di Fastweb, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, di fornire agli insegnanti un percorso ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Riparte lo sport: quando parlare un'altra lingua può fare la differenza

Può stupire come nel wrestling, John Cena, il volto della WWE degli ultimi 20 anni, fosse solito studiare quotidianamente il mandarino per favorire la diffusione della federazione in Cina. Alcuni ...

Covid, Crisanti: «Sarà un autunno caldo. Dobbiamo scongiurare i contagi di rientro»

che è considerato l’autore del «modello Veneto» per il controllo della diffusione del virus, non si dice stupito dei nuovi cluster. «È da aprile che sto dicendo che avremmo avuto nuovi focolai.

