Diaco: “Ecco chi sono i mandanti del mio linciaggio mediatico”, ma poi cancella tutto (Di lunedì 6 luglio 2020) Pierluigi Diaco sembrerebbe essersi molto arrabbiato in seguito al post di Georgia Luzi in cui allude – seppur senza mai fare il suo nome – di essere stata vittima di una sua sfuriata in cui le avrebbe lanciato contro una sedia. E dopo aver scritto questo: “Resisterò a questo schifoso linciaggio mediatico. Se qualcuno osa sostenere che avrei tirato una sedia ad una conduttrice con cui ho condiviso l’esperienza di UnoMattina Estate nel 2010, passo alle azioni legali. Ora basta.” Il conduttore di Io e Te ha fatto anche i nomi di chi – secondo lui – sarebbero gli artefici di questo “linciaggio mediatico”: un tale di nome Fabrizio, uno di nome Gabriele ed un terzo di nome Francesco. Il tweet però – come sottolineato da Giuseppe Candela di Dagospia – sarebbe stato rimosso poco dopo. Il tweet di Pierluigi Diaco, ... Leggi su bitchyf

Diaco “Ecco Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Diaco “Ecco