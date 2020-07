Diaco, dopo il post di Georgia Luzi che accusa un collega di averle tirata una sedia, risponde senza mezzi termini su twitter (Di lunedì 6 luglio 2020) Pierluigi Diaco, in questi giorni, è al centro della cronaca perché, dopo aver avuto diverse esternazioni sia nei confronti di alcuni ospiti sia nei confronti di alcuni collaboratori di studio, esternazioni che non sono piaciute al pubblico a casa e a quello del web, ha scritto un post sui social molto duro. Pierluigi Diaco e il rapporto con gli ospiti e i collaboratori Pierluigi Diaco, durante la sua seguitissima trasmissione televisiva che va in inda il pomeriggio sulla Rai “Io e te” ha avuto modo di trattare, a volte con modi un po’ frettolosi e a volte duri alcuni collaboratori in studio e anche gli ospiti. Quando a Jo Squillo l’ha attaccata un po’ duramente in studio nel corso di un’intervista, il web si è ribellato, sottolineando che pareva che stesse finendo male e che la Jo Squillo, a differenza di Diaco, stesse ... Leggi su baritalianews

Diaco dopo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Diaco dopo