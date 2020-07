Delrio: “Migranti? Abbiamo fatto passi in avanti ma non basta. Renzi vuole cambiare soglia 5% della legge elettorale? I patti si rispettano” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Ocean Viking? Rispetto allo scorso anno, quando assieme ad altri parlamentari ero sulla Sea Watch, io e il Pd non Abbiamo cambiato affatto idea. Dobbiamo continuare a lavorare perché si restringano sempre più i tempi per le autorizzazioni allo sbarco della navi in Italia. Si possono fare benissimo tutte le operazioni dando dignità di sbarco a terra”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) dal capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, circa lo sbarco della Ocean Viking nel porto di Porto Empedocle e gli 11 giorni trascorsi prima che il governo autorizzasse la nave a sbarcare in Italia. E spiega: “Rispetto molto il lavoro della ministra Lamorgese e degli altri ministri implicati in queste operazioni. Penso che Abbiamo fatto dei passi avanti rispetto alle politiche di Salvini, che usava i migranti come ... Leggi su ilfattoquotidiano

LegaSalvini : DA CAROLA QUELLI DEL PD ERANO SALITI, QUI INVECE NO. SECONDO VOI PERCHÉ? - blondy90550027 : RT @VittorioDeSant7: Ocean Viking, la vacanza sul barcone passa di moda. Il Pd non sale più a bordo - Se23rex : RT @VittorioDeSant7: Ocean Viking, la vacanza sul barcone passa di moda. Il Pd non sale più a bordo - Simozinza : RT @SoniaLaVera: Ocean Viking, la vacanza sul barcone passa di moda. Il Pd non sale più a bordo - irenestorti1 : RT @tempoweb: La vacanza sul barcone a sinistra non è più di moda @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? -

