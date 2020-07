Dead To Me 3: Netflix annuncia che la terza stagione sarà l'ultima (Di lunedì 6 luglio 2020) Dead To Me 3 sarà l'ultimo capitolo della serie Netflix con star Christina Applegate e Linda Cardellini, ad annunciarlo un comunicato di Netflix. Dead To Me 3 sarà l'ultima stagione della serie Netflix con protagoniste le due attrici Christina Applegate e Linda Cardellini, come annunciato da un comunicato ufficiale della piattaforma di streaming. La creatrice del progetto, Liz Feldman, ha inoltre stretto un nuovo accordo con la società che prevede lo sviluppo di nuovi progetti. Dead to Me - Amiche per la morte vede tra i produttori dello show la stessa Applegate, oltre Will Ferrell, Adam McKay e Jessica Elbaum di Gloria Sanchez Productions. Al centro della trama ci sono Judy (Linda Cardellini) e Jen (Christina Applegate), due donne legate da un tragico ... Leggi su movieplayer

