De Luca: “Abbiamo retto tre mesi. Dopo il Covid la politica è tornata un pollaio permanente” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Abbiamo retto tre mesi durante la pandemia, poi è ricominciata in politica la balcanizzazione e il pollaio permanente, la mancanza di razionalità nell’azione pubblica”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel suo intervento al convegno di Industria Felix a Napoli. De Luca ha spiegato che in Italia è tornata “la logica del fare finta e del mezzo mezzo, del non decidere mai fino in fondo senza poi fare una verifica dei risultati di quello che si propone. L’epidemia avrebbe dovuto spingerci a cambiare tutto e per due o tre mesi abbiamo avuto la sensazione di potere e dovere cambiare le gerarchie dei valori, la qualità della politica delle istituzioni, poi sono tornati l’accapigliamento continuo e gli ideologismi. Non so se riusciremo mai a liberarci di questi vizi”. L'articolo De Luca: ... Leggi su ilfattoquotidiano

