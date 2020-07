David Garrett a Roma nel 2021, posticipato il concerto alle Terme di Caracalla (Di lunedì 6 luglio 2020) David Garrett a Roma nel 2021, alle Terme di Caracalla. Il concerto inizialmente previsto per quest'anno è stato posticipato al prossimo anno. David Garrett si esibirà alle Terme di Caracalla di Roma il 26 luglio 2021. I biglietti già acquistati restano validi per il nuovo appuntamento. Nuovi biglietti sono disponibili per la prevendita su TicketOne e nei punti vendita autorizzati a partire da 46 euro per un posto nel settore C. Il settore B è in vendita a 74,75 euro e il settore A al prezzo di 103,50 euro. I biglietti più costosi sono quelli della poltronissima, in vendita al prezzo di 138 euro per assistere al concerto di David Garrett dal settore più vicino al palco. La data del violinista e rockstar David Garrett, prevista per la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma alle Terme di Caracalla, verrà recuperata il 26 ... Leggi su optimagazine

