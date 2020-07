Dark 3 ha risposto alle domande che erano rimaste in sospeso? Ecco quello che potevamo vedere nella quarta stagione (Di lunedì 6 luglio 2020) Dark 4 non ci sarà. Questo lo sappiamo ormai da un po' e, forse, è meglio così. Una serie di questo tipo poteva davvero rischiare di andare oltre e diventare ripetitiva o, addirittura, scendere nel patetico superando una certa soglia e, per fortuna, questo non è successo, ma quanto è grande il vuoto che ha lasciato dentro il pubblico? Per un anno abbiamo atteso i nuovi episodi e in un attimo la maratona ci ha consumato lasciandosi un cumulo di emozioni ma anche alcuni interrogativi che, forse, potevano essere alla base di un'eventuale quarta stagione.Ormai sono passate due settimane dall'apocalisse e dall'arrivo su Netflix di Dark 3, ma abbiamo davvero avuto tutte le risposte che cercavamo? Possiamo sicuramente dire di no. La terza e oscura stagione della serie ci ha portati in un mondo tutto nuovo, quello di Eva, dove una combattiva Martha stava ... Leggi su optimagazine

Per gli amanti del brivido e dell’avventura la serie tv di cui vi parleremo in questo articolo è perfetta. Conosciuta anche come “I segreti di Winden”, Dark è una serie televisiva tedesca nata nel 201 ...

Il finale della serie Netflix ha finalmente fatto chiarezza su diversi misteri che hanno appassionato i fan di Dark sin dalla prima stagione, lasciando però alla libera interpretazione degli spettator ...

