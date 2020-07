Daniele Adani scomparso dagli studi Sky: la motivazione (Di lunedì 6 luglio 2020) Daniele Adani non è più presenza fissa negli studi di Sky Sport. Perché? E’ Dagospia a rivelare il vero motivo dell’allontanamento dell’ex calciatore Daniele Adani, dal ritorno in campo dopo il Covid non si vede più negli studi di Sky Sport. La situazione non è stata particolarmente gradita dagli utenti che vedono nell’ex difensore dell’Inter una persona preparata e competente. Come se non bastasse, molti si sono chiesti il vero motivo. Già, perché? Certo, c’è da dire che Adani continua nei suoi commenti tecnici nelle telecronache e, giocando ogni giorno, tempo per andare negli studi di Milano non ce n’è considerate le trasferte. I più maligni hanno però pensato che l’allontanamento vi sia stato per le sue dichiarazioni spesso di critica nei ... Leggi su bloglive

