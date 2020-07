Dalla Spagna: il Betis sceglie Pellegrini come nuovo allenatore, c’è l’accordo (Di lunedì 6 luglio 2020) come riportato dai colleghi spagnoli di Estadio Deportivo, il Real Betis dopo vari sondaggi ha deciso di puntare tutto su Manuel Pellegrini come allenatore in vista della prossima stagione. Il tecnico cileno, dopo l’esperienza al Real Madrid e al Manchester City, è pronto a tornare in Spagna alla guida dei verdiblancos. come anticipato in mattinata Dalla Spagna, per il tecnico è pronto un contratto biennale con opzione per il terzo – scrive ABC – e mancano gli ultimi dettagli prima di ufficializzare il tutto. Foto: sito Man City L'articolo Dalla Spagna: il Betis sceglie Pellegrini come nuovo allenatore, c’è l’accordo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

